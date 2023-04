Otto e mezzo, Alessandro Giuli sul 25 aprile: Meloni vi stupirà

Giada Oricchio 24 aprile 2023 a

Gianfranco Fini, ex presidente di Alleanza Nazionale, ha pungolato la premier Giorgia Meloni per le ambiguità sul 25 Aprile dichiarando di non capire la ritrosia di questa destra nel pronunciare la parola “antifascista”. Da qui prende spunto la puntata di “OttoeMezzo”, talk su La7, lunedì 24 aprile, ed è subito battibecco. La conduttrice Lilli Gruber ha chiesto se le celebrazioni di domani possono essere l’occasione buona per uscire dall’opacità dialettica: “Meloni dirà una parola definitiva?”, “Mi aspetto dei fatti definitivi e anche Fini dovrà ammetterlo. Giorgia Meloni in qualità di presidente del Consiglio e del primo partito italiano, presenzierà all’Altare della Patria per la nascita della Repubblica nata dalla Resistenza. E’ un fatto che farà premio su tutte le chiacchiere” ha risposto Alessandro Giuli, presidente MAXXI. Gruber è sobbalzata: “Beh, scusami...ci mancherebbe altro! Ci vanno per forza di cose!” e Giuli: “Non basta?!”.

Il botta e risposta è proseguito con Gruber: “Scusa, ma ti sembra possibile che un presidente del Consiglio italiano non ci vada?”. E il giornalista: “Mi sembra impossibile continuare a parlare di una cosa che non è nei fatti. Si celebra il 25 aprile tutti insieme al cospetto della più alta carica dello Stato, il presidente Mattarella. E ci sarà anche il presidente del Senato. – ha detto Giuli - Non vedo ragioni per almanaccare oltre”. Gruber non ha preso bene la frecciatina e ha replicato: “Qui non almanacchiamo...ho citato Gianfranco Fini, è stato lui a parlare di ritrosia di questa destra sull’antifascismo”. Davanti alle osservazioni critiche di Andrea Scanzi, il presidente MAXXI ha concluso annunciando: “Vedrete, Giorgia Meloni vi stupirà, vi stupirà!”.