Tagadà, la profezia di Maurizio Casasco per il Ponte sullo Stretto

Ponte sullo Stretto di Messina, il tema è sempre all'ordine del giorno. In molti si chiedono se nel Def o nella prossima legge di bilancio ci sarà spazio per questo tipo di investimenti. A rassicurare ci pensa Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia, durante la trasmissione Tagadà in onda il 17 aprile su La7. Ecco a quanto ammonteranno gli investimenti e quando saranno stanziati.

"Nel Def non sono previsti finanziamenti per il Ponte sullo Stretto - Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia - Ci saranno certamente, invece, nella legge di bilancio che approveremo a dicembre perché è un'opera che il centrodestra si è impegnata a realizzare anche perché è un'opera necessaria. Ricordo che in economia ogni ora vuol dire Pil. Quindi se investiamo 10 miliardi sulla linea ferroviaria da Napoli a Reggio Calabria, 10 miliardi da Catania a Palermo. L'importante è la parola necessaria perché vuol dire risparmiare tempo e favorire l'economia che vuol dire Pil, sostenibilità economica e sociale, collegando più velocemente la Sicilia all'Europa. Quindi è un investimento. Certo occorre fare uno studio corretto di quelli che sono i tempi e i costi ma poi sarà un investimento necessario. Potevano farlo dieci anni fa, lo faremo oggi, ma è un investimento necessario per l'economia italiana e per collegare la Sicilia all'Italia e all'Europa. D'altronde hanno collegato la Francia all'Inghilterra attraverso un tunnel sotterraneo e ne traggono benefici entrambi. Non hanno fatto tutte queste polemiche. E' un investimento, non è una spesa".