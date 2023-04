Verissimo, Toffanin sorprende Ilary Blasi: "Totti? Al momento giusto"

Giada Oricchio 16 aprile 2023 a

Tutta la verità di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti è un clamoroso... no comment. La conduttrice romana, ospite di “Verissimo”, il programma di Canale 5, domenica 16 aprile, ha tradito le aspettative: nessuna dichiarazione o rivelazione, solo una battuta allusiva alla fine. Blasi ha fatto il suo ingresso in studio sulle note di “Flowers”, la revenge song di Miley Cyrus contro l’ex marito Liam Hemsworth, facendo presagire fuoco e fiamme. Ma la conduttrice Silvia Toffanin ha fatto subito da pompiere: “Da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma dobbiamo dire che non è il momento. Lo faremo quando sarà il momento giusto”, “Io ti ringrazio di rispettare i miei tempi” ha risposto laconica Blasi, bellissima in tubino di jeans e stivali denim.

All’annuncio concordato off camera sono seguiti baci a distanza tra le due amiche e un’intervista promozionale sulla nuova edizione de "L'Isola dei Famosi", al via domani, lunedì 17 aprile. Tuttavia al termine del non notiziabile faccia a faccia, c’è stato un botta e risposta, preparato dietro le quinte, buono per qualche titolo.

Toffanin ha fornito l’assist: “Ho visto con i miei occhi e ho toccato con le mie mani che hai voltato pagina, come sempre lo hai fatto con la tua ironia, intelligenza e sorriso... che dire?”. "Bastian così!" è stato il gol dal tempismo perfetto dell'ex moglie del capitano storico della Roma (si tratta di un calembour con il nome del fidanzato, l'imprenditore tedesco Muller). “No, non ci credo che lo ha detto! Va beh… è impazzita… non ci credo…” ha risposto l’amica ridendo sconcertata.