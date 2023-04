Immobile, incidente con un tram a Roma: “È passato con il rosso”

16 aprile 2023 a

Domenica mattina di paura per Ciro Immobile. Il capitano e bomber della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente con un tram. A riferire la notizia è Ilario Di Giovambattista di Radio Radio: “Poco fa distrutta la parte frontale della sua nuova vettura, scoppio degli airbag. Un frontale con un tram a Piazza delle 5 giornate. Il calciatore sta bene, spavento per i bambini a bordo ci dicono dei testimoni oculari”. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo pubblico che si muove sui binari, il numero 19, stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, ed ha poi impattato con il suv del calciatore biancoceleste, che era in compagnia della famiglia. “Il tram è passato con il rosso, ma ora non mi sembra il caso di parlare. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio” la reazione di Immobile ad Agtw. Una brutta disavventura che poteva concludersi in maniera peggiore - ci sono anche altri veicoli coinvolti e il tram è deragliato dai binari - vedendo le condizioni in cui è ridotta la grossa automobile dell’attaccante napoletano, portato in ospedale insieme ad altre sette persone.