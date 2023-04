Carlo De Benedetti, chi avverte Schlein: "Troppa puzza sotto al naso"

Giada Oricchio 03 aprile 2023 a

a

a

Carlo De Benedetti, ospite del Festival del quotidiano “Domani”, giornale di cui è editore, ha accusato il governo e la premier Meloni di “incompetenza”. In particolare sono state molto dure e sgradevoli le parole riservate alla leader di Fratelli d’Italia: “Quella figurina del nostro primo ministro, quando esce da una riunione a Bruxelles, dice che è soddisfatta, ma non si rende conto che la ascoltano anche i burocrati europei. E sui migranti non è avvenuto nulla, allora vuol dire che si può fare qualsiasi cosa con l’Italia. Questo dimostra demenza”. Affermazioni che hanno indignato la maggioranza di centrodestra e anche diversi giornalisti. Primo fra tutti Peter Gomez.

Il direttore de “ilfattoquotidiano.it” in collegamento con il talk di LA7 “L’Aria che Tira”, lunedì 3 aprile, ha osservato: “Apprezzai molto quando nel 2018 De Benedetti ammise il fallimento dell’elite davanti all’arrivo dei populisti. Uno dei motivi del fallimento era proprio l’atteggiamento sprezzante verso populisti e sovranisti. Trattare la gente con la puzza sotto il naso è uno sbaglio”. E a sorpresa affonda la segretaria del Pd Elly Schlein: “Commette un errore politico a farsi vedere troppo in giro con Carlo De Benedetti - ha detto Gomez - La sua forza è rappresentare il nuovo e De Benedetti non rappresenta certo il nuovo”.