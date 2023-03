Mara Venier contro Mediaset, scatta la denuncia per l'insulto choc

31 marzo 2023 a

Mara Venier e va in caserma e sporge denuncia dopo le offese ai suoi danni pubblicate online da un account ufficiale Mediaset. Il caso è esploso a Domenica In quand, dopo l’intervento video di Barbara d’Urso con Gabriella Labate, su Twitter era apparso un commento offensivo dall’account ufficiale Qui Mediaset. “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy”, c'era scritto nel commento, poi rimosso. Successivamente la conduttrice Rai aveva definito “molto brutto” l'episodio, ma oggi ha postato alcune foto dalla caserma dei carabinieri scrivendo: “Aspettando scuse anche private”.

Mediaset, dal canto suo, ha eliminato subito il commento offensivo e poco dopo ha spiegato: “Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremmo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”. Poi sono arrivate le scuse: “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l'account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”. Scuse ai lettori che evidentemente non sono bastate a Venier.