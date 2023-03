Giuseppe Conte, "maschio in crisi". Chi travolge il leader M5S

Giada Oricchio 31 marzo 2023 a

Nel centrosinistra è in corso un riposizionamento tattico sui temi del Pnrr e della guerra in Ucraina. La neo segretaria del Pd, Elly Schlein, sta drenando consensi dal M5s di Giuseppe Conte che a sua volta prova a sgattaiolare via dalla morsa dem per non perdere identità e voti. Sul punto, Susanna Turco, giornalista de “L’Espresso”, ospite del talk di La7 “Omnibus”, venerdì 31 marzo, ha punzecchiato l’ex premier: “E’ in grande attività. Prima dell’elezione di Elly Schlein, Conte faceva il Berlinguer con la sciarpa al collo, adesso cerca un’altra posizione, fa il pacifista, è tornato molto cattolico, sul Pnrr fa il Terzo polo e sta studiando misure per le partite IVA. Insomma, sta facendo dei carotaggi per vedere cosa funziona”.

E qui Turco tira fuori dal cilindro una battuta geniale: “Elly Schlein ha inaugurato la categoria del maschio in crisi. Conte è il capo corrente di questi maschi in crisi nel centrosinistra che davanti a una donna giovane e capace fanno fatica a posizionarsi”. Una constatazione confermata dalla Supermedia YouTrend sul gradimento degli italiani nei leader politici: Giorgia Meloni prima con il 39%, seconda Elly Schlein (30%) e solo terzo Giuseppe Conte (26%). Più indietro Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Caustico il commento di Alessandro Campi, politologo dell’Università di Perugia: “Chiederei una moratoria sull’uso dei termini. Leader è una parola impegnativa… nella classifica figurano Lupi e Bonelli... Al massimo capo carismatico… Non attribuiamo patenti di leadership al primo che passa. Per definizione i leader veri sulla scena pubblica sono pochi”.