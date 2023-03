Nuovo codice per gli appalti, la denuncia di Gasparri: "Cos'ha prodotto l'Anac"

Giada Oricchio 30 marzo 2023 a

Maurizio Gasparri silenzia Giuseppe Busia: “In Italia tanta corruzione? E allora a cosa serve l’Anac?”. Nel corso dell’ultima puntata del talk quotidiano di La7 “L’Aria che Tira”, giovedì 30 marzo, si è parlato del nuovo codice degli appalti targato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presidente dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), in collegamento con la trasmissione, ha criticato il testo sostenendo che subappalti liberi e cantieri pubblici senza gara al di sotto dei 150.000 euro sono praterie per truffe e favoritismi: “Anche noi siamo per la semplificazione e l’accelerazione delle gare. Ce lo chiede l’Europa e dobbiamo farlo, è un nostro dovere però non è detto che la cosa migliore sia sempre quella di scegliere discrezionalmente la prima impresa che passa davanti. Non solo perché può essere di un amico o parente, ma anche perché può essere la meno capace o quella dai preventivi meno convenienti”.

La conduttrice Myrta Merlino lo ha incalzatÈ: “E come se dicesse che gli amministratori locali sono corrotti” e Busia: “Assolutamente no. I sindaci, soprattutto nei piccoli comuni, oggi sono degli eroi. Svolgono una funzione essenziale, pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità”. In studio, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri è stato più sferzante: “Ci sono paginate di giornale sul Pnrr e sui lavori pubblici: ‘siamo in ritardo, non prendiamo più quei soldi, non li usiamo’ – ha osservato l’esponente di Forza Italia -. Ogni giorno ci lamentiamo della lentezza delle procedure. Adesso noi stiamo cercando di introdurre diversi modi di procedere con l’obiettivo di semplificare e rendere più rapida la realizzazione di opere pubbliche”.

Ed ecco che caustico ha aggiunto: “In tutto questo, non ho ancora capito a cosa serve Anac. Abbiamo la Corte dei Conti, la magistratura, il Consiglio di Stato, il Tar. I controlli ci sono! – ha detto Gasparri -. Cosa ha prodotto l’Anac in questi anni?! Se esiste ancora tanta corruzione, queste autorità di controllo si devono interrogare sul loro operato. Cosa hanno fatto? Mostrino quanto fatturato hanno prodotto. Visto che la politica fa schifo…”, “Vi ha dato dell’ente inutile” ha ironizzato Merlino, mentre Busia faceva una smorfia di disappunto.