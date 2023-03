Quanti ascolti Il cantante mascherato? Chi stronca Milly Carlucci: "Lo cancellano"

Giada Oricchio 29 marzo 2023 a

Tutta la verità, nient’altro che la verità su “Il cantante mascherato”. Lo show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su Rai1 sarà cancellato? E se sì quando? Il programma sfida la corazzata “Amici” di Maria De Filippi e in termini di ascolti non c’è gara: i dati Auditel indicano una media di 2 milioni di telespettatori per il 17% di share contro i 4 milioni e il 28% del talent di Canale 5. Il passaggio dal venerdì al difficile sabato sera non ha fatto bene alle maschere cantanti, tuttavia Carlucci perde con onore e per questo il programma non sarà sospeso tout-court.

Secondo un retroscena di “TVBlog”, l’1 aprile ci sarà la terza puntata e le altre tre andranno in onda regolarmente. Discorso diverso per l’anno prossimo: la quinta edizione è in bilico. La riconferma non è scontata, ma se dovesse chiudere i battenti non sarà per i costi. “Qualcuno dice che arrivino agli 8 milioni di euro, mentre i milioni dovrebbero essere 4, sempre tanti, ma la metà di quelli sventolati” si legge sul sito specializzato che aggiunge un altro tassello alla vita tormentata del format: “Il cantante mascherato, è noto, non è particolarmente amato dai dirigenti Rai, che probabilmente non l’avrebbero voluto in onda quest’anno, ma quando l’interlocutore si chiama Milly Carlucci (…) allora diventa difficile dirle di no”. Intanto, sabato si scoprirà la coppia che si nasconde sotto il “mascherato per una notte”: Romina Power e Yari Carrisi, Gigi D’Alessio e LDA, Lillo e Greg, Gianni e Marco Morandi o Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri.