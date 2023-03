Selvaggia Lucarelli, graffio a Meloni sul jet: "Istituto Luce". Cosa le rispondono

28 marzo 2023 a

Anche gli appuntamenti istituzionali come i 100 anni dalla fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana diventano motivo di divisioni esasperate, senza contare i soliti - inaccettabili - riferimenti al Ventennio quando si parla del governo di centrodestra. Basti pensare a quanto scritto martedì 28 marzo su Twitter da Selvaggia Lucarelli.

Video su questo argomento Meloni si trasforma in una Top Gun e sale sull'F-35: bambini in festa | GUARDA

Allo spazio espositivo di Piazza del Popolo, a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è salita su un jet F-35 assistita da alcuni membri delle Forze armate. La classica photo opportunity, come si chiama in gergo, che è stata accolta dall'entusiasmo di tanti bambini presenti all'evento di Roma che hanno iniziato a scandire il nome della premier. La giornalista ha rilanciato il video del siparietto con l'eloquente commento: "Istituto Luce presenta", in evidente riferimento ai cinegiornali del Ventennio.

Il post divide gli utenti. Tra i numerosi commenti ci sono quelli di chi, d'accordo con Lucarelli, tira in ballo Balilla e Minculpop. E quelli di chi, invece, consiglia solo "Maalox" a chi costruisce presunti parallelismo con il fascismo. "L’aeronautica militare oggi compie 100 anni, giusto o sbagliato che sia, per qualche motivo c’è sempre bisogno di trovare del marcio o di fare la caccia alle streghe? @stanzaselvaggia preferivi vedere la dottoressa Schlein su quell’aereo? Siete pesanti...", chiosa un utente.