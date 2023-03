La Zanzara, ciclone Cruciani su Parenzo: i veri numeri sui migranti

25 marzo 2023 a

"Avete rotto i cog*** da un mese con questi morti in mare". Giuseppe Cruciani risponde al suo co-conduttore de La Zanzara su Radio 24 David Parenzo, e contemporaneamente prende di mira la sinistra e le polemiche pretestuose mosse al governo sui migranti a partire dal naufragio di Cutro. "Io vi leggo i dati: 1,7 vittime ogni 100 sbarcati con il governo Meloni. Con il Conte 1 invece 16,6 ogni 100 sbarcati, con il Conte 2, quello del governo giallorosso, 4,7. E con il governo Draghi 2,5 ogni cento sbarcati", sono i numeri snocciolati da Cruciani che rispecchiano quelli annunciati dalla premier quando ha riferito al Parlamento, prima del Consiglio europeo.

"Questo vuol dire che in questi mesi del governo Meloni ci sono state meno vittime in assoluto rispetto agli sbarcati che in tutti i governi precedenti", afferma il giornalista che vuole togliersi anche altri due sassoloni dalla scarpa. "Perché la sinistra della Schlein, quella che piace alla gente che piace, non ha il coraggio di chiamarle quelli di Ultima generazione col loro nome? Perché non li definisce criminali e delinquenti quando imbrattano dei monumenti? Non hanno il coraggio di fare questo passaggio essenziale. Invece li giustificano. Dicono: ‘Non bisogna guardare il dito, ma la luna’. Cioè al problema del cambiamento climatico. Quindi quelli secondo loro farebbero delle cose sbagliate ma direbbero cose giuste", sentenzia Cruciani che smonta le acrobazie dem sugli eco-attivisti che attaccano il nostro patrimonio storico e artistico.

Poi c'è il caso delle borseggiatrici in metro: "Secondo voi: devono continuare col trucchetto della gravidanza per restare libere? Non vale per loro la galera se continuano a rubare e scippare? Devono restare libere le borseggiatrici in gravidanza?", afferma Cruciani.