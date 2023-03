Greta Thunberg, ci mancava la benedizione dei teologi: laurea honoris causa

23 marzo 2023 a

La filosofia green per molti è ormai una sorta di religione soprattutto nei Paesi del nord Europa, ma anche per molti esponenti della galassia eco-chic delle nostre latitudini. Una curiosa conferma di questa deriva del pensiero arriva dalla Finlandia, con l’università di Helsinki che ha conferito una laurea teologica honoris causa a Greta Thunberg, l'attivista svedese dei Fridays for future, paladina del green globale.

Thunberg riceverà il riconoscimento - un dottorato onorario in teologia - il prossimo 9 giugno, come spiega la Stampa che riporta le parole del "maggiordomo di Bergoglio", Tuomas Heikkilä: "La Facoltà di Teologia studia le questioni centrali dell’umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne, come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre, sono problemi causati dall’uomo".

Il teologo Martti Nissinen, professore di studi dell’Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia, fa sapere in alcune dichiarazioni riportate dai media locali che “scegliendo Greta come accademica onoraria, esprimiamo il nostro desiderio di essere coraggiosi e di impatto come lei“. La decisione quantomai singolare ha fatto sollevare qualche sopracciglio nel paese scandinavo, con i giornali conservatori che attaccano: "L’unico grande merito di Greta è stato quello di marinare regolarmente la scuola". Insomma, ora Greta ha anche la benedizione dei teologi finnici, per quello che può valere.