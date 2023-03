Dritto e rovescio, Cruciani: "Chi deve entrare in Italia", Costamagna travolta

23 marzo 2023 a

"La verità è una sola", tuona Giuseppe Cruciani nel corso della puntata di giovedì 23 marzo di Dritto e rovescio. Nel programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 si parla di immigrazione nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni è al Consiglio europeo per chiedere all'Ue di affrontare l'emergenza in modo unitario. "La verità è una", attacca il conduttore de La Zanzara su Radio 24, "è che non dovrebbero entrare clandestini che non sono rifugiati politici". "Tranne, ovviamente, le persone salvate in mare", chiarisce Cruciani che ribatte alle accuse di Luisella Costamagna al governo: "Non si sono le torrette per vedere la gente morire in mare, la gente viene salvata. Poi quelle persone andrebbero redistribuire e non sul nostro territorio a caso, questo è il punto fondamentale", conclude Cruciani.

In apertura Del Debbio ha auspicato che l'ennesimo summit europeo possa dare finalmente una risposta vera al problema: "Il governo ha fatto un passo che speriamo porti dei frutti, perché altre volte presidenti del Consiglio sono andati in Europa e state promesse molte cose a proposito dei migranti e poi non è successo nulla". A partire, ricorda il conduttore, "da quel famoso e sbandierato Patto di Malta che non ha prodotto nulla". Il punto è uno solo, sintetizza De Debbio: Bruxelles deve capire che "le coste italiane sono coste europee, molto semplice".