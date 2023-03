Guendalina Tavassi si sfoga sui social: "Discriminata da quell'hotel". Ecco cosa è successo

Francesco Fredella 22 marzo 2023 a

Guendalina Tavassi si sente discriminata. E si sfoga sui social in una Ig Stories di fuoco. Ma cosa è successo? L'influencer racconta di aver ricevuto una mail da una struttura alberghiera che avrebbe dovuto ospitarla: si tratterebbe di un hotel per famiglie. Il motivo del no? Secondo Guendalina l'albero in questione le avrebbe detto che il suo personaggio "non collima con il resort". Tutto per colpa, a quanto pare, di un'intervista a Le Iene: argomento sesso.

"E’ giusto che sappiate tutti quanta gente di m.. c’è dietro a tante strutture familiari dove vanno tante famiglie in inverno con bambini perché si scia e c’è l’animazione", racconta la showgirl, 37 anni. Poi ha aggiunto: "Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family. Purtroppo però, per problemi privati, non siamo potuti più andare. E così ho scritto un'email al Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?", tuona Guendalina - che da tempo sta vivendo una bella storia d'amore con Federico Perna. Lei stessa, poi, mostra la mail ricevuta dal Pr del resort. "Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio. Sono davvero spiacente e spero che lei possa comprendere", si legge. Tutto vero. Strano, ma vero.