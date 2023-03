Sondaggio Pagnoncelli, la sfida Schlein-Meloni: tutti i numeri

18 marzo 2023 a

La novità del panorama politico delle ultime settimane è ovviamente l'elezione di Elly Schlein alla guida del Pd, ma quanto pesa nel panorama politico italiano? A fare i conti è Nando Pagnoncelli direttore di Ipsos, che ha commentato sul Corriere della sera il suo ultimo sondaggio. L'effetto Schlein per il Pd è importante ma non fragoroso: negli ultimi sette giorni il consenso per i dem cresce del 2 per cento e arriva al 19. Il dato politico sottolineato dal sondaggista è che se si verificasse l'ipotesi, al momento improbabile, di un campo largo dalla sinistra al terzo polo, le due coalizioni sarebbero vicine. Ma la realtà al momento è diversa, vista anche la polarizzazione a sinistra del Pd con Schlein.

In lieve calo i partiti di centrodestra. FdI tuttavia veleggia al 30,3 per cento, la Lega si attesta all'8 ee Forza Italia al 7,2. "Il calo percentuale dei partiti della maggioranza di fatto non si traduce in un calo effettivo, dato che in valori assoluti corrisponderebbe a circa 140 mila elettori a fronte di una crescita dei partiti del centrosinistra di circa 850 mila elettori (quasi tutti conquistati dal Pd)", spiega Pagnoncelli. Insomma, molti consensi per i dem arrivano dal bacino dell'astensione.

Il Movimento 5 stelle è ora più lontano dai dem: il partito di Giuseppe Conte scivola al 16,8 per cento. Ma non sono tutte rose per Schlein che "fa segnare una flessione di due punti nell’indice di gradimento rispetto al dato pubblicato su queste pagine la scorsa settimana: si tratta di un calo riconducibile all’aumento della sua notorietà", spiega il sondaggista.

Nella fiducia al governo e alla premier Giorgia Meloni, "i giudizi positivi sono in calo di due punti e si attestano rispettivamente al 43% per l’esecutivo (stesso valore dei giudizi negativi) e al 44% per Giorgia Meloni (contro il 42% che si esprime negativamente)". Ma "l’indice di gradimento, calcolato mettendo in rapporto i giudizi positivi con quelli negativi, si attesta rispettivamente a 50 e a 51, il livello più basso da inizio mandato" afferma il sondaggista che fa notare come gli ultimi scontri politici - dal naufragio dei migranti a Cutro alla revisione del Reddito di cittadinanza che diventa Mia - abbiano aumentato la contrapposizione nel Paese. Le prossime elezioni regionali nel Friuli- Venezia Giulia e nel Molise e le amministrative in 790 comuni italiani saranno, come al solito, una prova del fuoco per chi governa.