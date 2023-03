Jerry Calà, infarto nella notte e intervento d'urgenza: come sta

18 marzo 2023 a

Paura per Jerry Calà. Il popolare attore, 71 anni, nella notte tra venerdì e sabato è stato sottoposto a un intervento chirurgico per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Lo rende noto l’ufficio stampa dell’attore, aggiungendo che Calà sta bene. "Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali", si legge in una storia sul profilo Instagram dell’attore. L’entourage di Calà confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con i suoi concerti.

Jerry Calà è stato colto da un malore durante la notte, mentre si trovava in un hotel sul lungomare di Napoli ed era stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso per un infarto e successivamente sottoposto a un intervento, definito tempestivo, per uno stent coronario. L'attore come detto era a Napoli per le riprese del film intitolato "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema" di cui è regista e interprete principale. La pellicola è ambientata tra Napoli, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. Fanno parte del cast anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.