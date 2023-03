Meloni alla Cgil? "Ha due pa**e così". La reazione di Palombelli

17 marzo 2023 a

"Era da 27 anni che un capo di governo non sfidava la platea sindacale", ricorda Giampiero Mughini nello studio di Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete4. Si parla naturalmente dell'intervento di Giorgia Meloni al congresso della Cgil, dove la premier è stata accolta da qualche protesta (il canto Bella ciao, peluche come a Cutro e pugni chiusi) da parte di un gruppo di delegati che poi ha lasciato la sala. E poi ha sciorinato un discorso da applausi.

"È stata non brava, ma bravissima, nel fare un discorso in cui, a mio giudizio, non ha sbagliato una sillaba", afferma Mughini che fa notare un particolare: "Da che mondo è mondo, è una regola non della sinistra, della destra o del centro, che se chiami qualcuno come ospite lo accoglie elegantemente. È una gran bella regola", afferma il giornalista.

C'è una soddisfazione palpabile in studio per come sono andate le cose a Rimini. Il leghista Antonio Maria Rinaldi poco prima aveva: "Oggi la nostra presidente del Consiglio ha dimostrato, scusate se lo dico, di avere due pa**e così, lo dovevo dire. È stata una donna eccezionale", afferma l’esponente della maggioranza. "Potrebbe essere accusato di sessismo nel mondo del politicamente corretto...", commenta Paolombelli, "ma in questo studio si può dire".