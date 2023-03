Stasera Italia, Palombelli stoppa De Romanis: il rialzo dei tassi è una mazzata

16 marzo 2023 a

La Banca centrale Europa ha deciso un ulteriore aumento dei tassi di interesse. La stretta monetaria di Christine Lagarde prosegue ed è finalizzata a contrastare l'inflazione, ossia l'aumento dei prezzi. Ma è destinata anche ad avere ripercussioni ad esempio sui mutui che cresceranno ulteriormente. Se ne parla giovedì 16 marzo a Stasera Italia, su Rete4, e tra gli ospiti di Barbara Palombelli c'è l'economista Veronica De Romanis.

Per l'esperta la Bce ha fatto bene perché "l'inflazione è una tassa che colpisce le fasce più deboli e ci sono tutti gli strumenti per garantire la stabilità finanziaria". De Romanis sottolinea che in una situazione di crisi si possono usare "strumenti creativi, e ci sono tutti gli strumenti per intervenire" come successo ad esempio con l'acquisto di titoli durante la pandemia. Per l'economista, insomma, il vero bersaglio è l'inflazione core, ossia quella scevra dai prodotti energetici dagli alimentari che continua a crescere pericolosamente.

"L'inflazione va combattuta, ha degli impatti importanti" afferma l'economista che provoca la reazione della conduttrice: "Va anche spiegato che le banche e i cittadini, perché gli italiani capiscono, sono costretti a comprare titoli e obbligazioni che non rendono e sono penalizzati dall'aumento dei tassi". "Siamo un Paese molto indebitato, per lo Stato italiano il rialzo dei tassi dello 0,5 è una mazzata", afferma Palombelli. De Romanis insiste: "La Bce fa il suo lavoro, c'è un problema di inflazione e va risolto". La conduttrice tiene il punto: "Ma ora i mutui sono più alti e il debito più caro".