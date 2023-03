Formigli, palata di fango contro il governo Meloni: cosa manda in onda a Piazzapulita

16 marzo 2023 a

Palata di fango contro il governo Meloni. Corrado Formigli a Piazzapulita, giovedì 16 marzo, lancia un servizio che riassume tutti gli episodi che hanno scatenato la sinistra contro il governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia. Il centrodestra di Governo sa assumere il giusto contegno istituzionale? Dall’onorevole Donzelli che chiede se "la sinistra sta con lo Stato o dalla parte dei terroristi con la mafia” al ministro Valditara che decanta i benefici dell'umiliazione come "fattore di crescita". Nel servizio il giornalista Vittorio Zincone ricorda tutte le gaffes dell'esecutivo di centrodestra definendo questo governo il "governo delle gaffe". E in studio anche l'ospite Mario Calabresi appoggia la tesi del conduttore: "Prima o poi gli italiani capiranno e girerà la ruota" sostiene il giornalista. Ma per ora i sondaggi premiano Fratelli d'Italia, il partito al governo che resta saldamente al primo posto della classifica Supermedia YouTrend/Agi, che mette insieme le principali rilevazioni chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi.