Grande Fratello Vip, Romita sposa Mimma Fusco. Alfonso Signorini testimone

"Le ho già dato l'anello, è stata la prima cosa che ho fatto appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip", Attilio Romita sta per coronare il suo sogno: sposare Mimma Fusco. "Il matrimonio si festeggerà entro Natale", racconta l'ex conduttore del Tg1 in una lunga intervista al settimanale "Chi".

"Ho ritrovato me stesso, ho capito quanto è importante il mio grande amore. Abbiamo fatto una grande fatica per ritrovarci, è ancora nervosa", dice ancora Romita. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è apparso molto emozionato. Signorini l'ha chiamato al centro dello studio, abito impeccabile, cravatta, pochette nel taschino: Romita, che ha ritrovato la popolarità televisiva persa negli ultimi anni, sposerà Mimma Fusco con rito religioso. "Il mio precedente matrimonio è stato celebrato con rito civile, Mimma è vedova. Possiamo sposarci in chiesa". Romita, insomma, sta pensando alle nozze. Tutto pronto. Anche l'anello è già stato regalato. "Vorrei come testimone Signorini", svela Mimma Fusco. E Attilio ribatte: "Mi prendo Antonino e Daniele".