Luigi Di Maio nel Pd? L'indiscrezione che fa tremare la sinistra: cosa dice l'ex ministro

Dopo Dino Giarrusso tocca a Luigi Di Maio? Gli ex del Movimento 5 Stelle agitano le acque della sinistra e dopo l’europarlamentare, che ha aderito al Partito Democratico per sostenere Stefano Bonaccini nelle primarie, anche l’ex ministro degli Esteri potrebbe fare il suo ingresso nel Pd. A lanciare l’indiscrezione è Il Giornale, che spiega come Giggino aspetti l’esito della selezione dell’Unione Europea per l’inviato speciale nel Golfo Persico per poi prendere una decisione e bussare alla porta del partito in cerca di leader. A spingerlo alla cautela è la voglia di non inimicarsi il governo Meloni, che deve dare il via libera per la nomina. Situazione più avviata quella di Vincenzo Spadafora: la trattativa sta per concludersi e l’ex ministro dello Sport è pronta ad abbracciare la causa dem. In particolare per lui - molto critico con Giuseppe Conte - si pensa ad una candidatura per le elezioni europee che si terranno il prossimo anno.

Di Maio ha però smentito la ricostruzione del quotidiano intervenendo all’Adnkronos: “In merito a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Giornale’ su una mia iscrizione al Partito Democratico, smentisco categoricamente. Non è un attacco al quotidiano per averla riportata. Ma invito tutti gli addetti ai lavori a verificare con me direttamente le notizie sul mio conto. Ci sono ancora troppe persone in giro che millantano rapporti con me”.