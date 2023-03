Giuramento allievi ufficiali, il fuori programma del ministro Crosetto

Alice Antico 12 marzo 2023 a

Durante un evento solenne nel cortile d'onore del Palazzo Ducale di Modena c'è stato un particolare che non è sfuggito ai più ma che, anzi, ha quasi interamente conquistato l'opinione pubblica. Un assaggio di umanità, sempre poco evidente in questi contesti cosí formali e ufficiosi, che ha fatto bene al pubblico. Il Ministro Guido Crosetto, durante il giuramento di uno dei giovani soldati e allievi, dopo avergli stretto la mano, come da protocollo, gli ha tolto il berretto e lo ha abbracciato per qualche secondo come fosse un figlio, dimostrando grande umanità.

Un gesto inaspettato ma sentito dal Ministro, un atto forse fuori contesto per i molti tradizionalisti ma estremamente umano. Di seguito, un grande applauso da parte di tutti i presenti per il grande gesto. Il Ministro ha anche postato sul suo profilo ufficiale Instagram il breve estratto di quel momento, correlato dalla didascalia: “Talvolta occorre rompere i protocolli per trasmettere ciò che si sente”.