Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Soleri a Pechino Express

Selvaggia Lucarelli, questa volta, si scaglia contro l’influencer Giorgia Soleri. La giornalista de “Il Fatto Quotidiano" ha innescato dei dubbi riguardo i malesseri invalidanti di cui tanto ha parlato sui social la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che ora è in procinto di concorrere alla nuova edizione di “Pechino Express”, in onda su Sky Uno da giovedí 9 marzo, in prima serata. “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express). Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto”. Queste le parole della Lucarelli che, è chiaro, non voleva di certo passare inosservata, come di consueto. La Soleri, però, ha scelto di non alimentare la polemica e non ha risposto direttamente alla provocazione di Selvaggia, anche se ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che, in qualche modo, è una replica alle forti dichiarazioni della giornalista: “La realtà è che molte persone con malattie croniche non stanno fingendo di essere malate. Piuttosto, fingono i loro livelli di energia, di felicità e benessere”.

Dunque, in coppia con Federica Fabrizi, una sua amica, la Soleri andrà in giro per India e sud-est asiatico, con tutte le complicazioni del caso, insite nel format del programma. Proprio per questo, e in vista delle malattie croniche invalidanti di cui l’influencer ha sempre parlato sui social, Giorgia prima della partenza ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera”. Nel suo racconto, per rispondere a tutti coloro che stavano già iniziando a dubitare della veridicità delle sue scorse dichiarazioni (tra cui abbiamo visto in prima fila spiccare la Lucarelli), ha rivelato come ha fatto a gestire le sue patologie e a mettere a dura prova il suo corpo durante il viaggio di “Pechino”. La fidanzata del frontman dei Maneskin continua indifferente la sua lotta per la sana divulgazione di patologie ancora sconosciute e troppo taciute, come appunto la vulvodinia, una patologia seria che colpisce l'organo genitale femminile e interessa circa il 12-15% delle donne, delle quali compromette la qualità della vita. In aggiunta, Giorgia Soleri ha raccontato più volte di essersi operata nel 2021 a causa di endometriosi. Come influencer, Giorgia ci ha sempre tenuto a parlare apertamente di questi problemi (e, fortunatamente, inizia a non essere la sola!) per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e per dare forza ad altre donne che ne soffrono. Ora, dunque, non ci resta che vedere come si svolgerà il reality di Sky Uno e come la Soleri si mostrerà in azione. Chissà, magari, se la Lucarelli cambierà idea! O forse, e con maggiore probabilità, se la giornalista si lascerà andare ad altre punzecchiate social.