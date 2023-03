Piazzapulita, De Benedetti: la patrimoniale? La pago in Svizzera...

10 marzo 2023 a

Carlo De Benedetti elogia la neo-segretaria del Pd Elly Schlein e rilancia la proposta di una patrimoniale, la tassa sul patrimonio tanto cara alla sinistra. L'imprenditore è ospite di Corrado Formigli nella puntata di giovedì 9 marzo di PiazzaPulita. Schlein "la ritengo una persona intelligente, colta, con una passione politica vera", ha "tutte le doti - intellettuali, morali e passionali - per fare bene. Il Paese ha bisogno e voglia di una sinistra identitaria vera", spiega l'ingegnere.

Finora Schlein ha fatto diverse aperture sulla patrimoniale, senza tuttavia citarla direttamente. "Da sempre - spiega De Benedetti - sono favorevole alla patrimoniale. L'ho dichiarato da 10 anni. Lo dichiaravo quando ero vicepresidente di Confindustria, si immagini. In Svizzera pago lo 0,9 per cento sul mio patrimonio comprensivo di tutto". Antonio Padellaro, del Fatto quotidiano, gli ricorda allora che la situazione in Svizzera è ben diversa: "Forse dovrebbe pagarla in Italia. È una battaglia giusta eh, però la paghi in Italia".

De Benedetti non raccoglie, e spiega come in Italia, non essendoci una patrimoniale, dimostra il suo impegno costruendo una struttura per bambini i con problemi ma anche finanziando un giornale "che non ha certo lo scopo di lucro ma che ha lo scopo di mantenere in piedi una certa idea dell'Italia".