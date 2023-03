L'Aria Che Tira, Bonaccini in tilt: "È capace ma non è capace". La sparata su Meloni

Giada Oricchio 09 marzo 2023 a

Stefano Bonaccini, diverse settimana fa, ha espresso stima per Giorgia Meloni attirandosi le critiche della sua stessa parte politica e giocandosi (forse) la possibilità di diventare segretario nazionale del Pd. Oggi è tornato su quella affermazione senza fare marcia indietro.

In collegamento con il talk mattutino “L’Aria che Tira” su LA7, giovedì 9 marzo, il presidente della regione Emilia-Romagna ha confermato alla conduttrice Myrta Merlino: “Lo direi di nuovo perché Meloni era stata capace di convincere la maggioranza degli italiani alle elezioni e questo conta. Il problema è che sta dimostrando di non governare bene il Paese. Sono due cose molto diverse. E’ come se io dicessi che Elly Schlein non è capace dopo aver vinto le primarie”.

Il giornalista Luca Sommi ha ironizzato: “Se avesse parlato così, sarebbe diventato segretario”, la battuta ha stizzito Bonaccini che ha replicato: “Usciamo da questo teatrino. Se dicessi che Meloni è incapace in quanto tale avrei decretato che gli elettori sono tutti sciocchi perché l’hanno votata. Finché saremo in un teatrino della politica in cui ci insulteremo dalla mattina alla sera o non riconosceremo nell’avversario un avversario e non un nemico, la gente andrà sempre meno a votare”. E ha concluso deciso: “Quindi, sì lo ridirei: Meloni è stata capace di batterci”.