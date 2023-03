Otto e mezzo, Gruber gela Schlein sui migranti: "Meloni lo sta facendo"

Giada Oricchio 09 marzo 2023 a

Lilli Gruber non fa sconti a Elly Schlein sul nuovo decreto flussi migratori e inasprimento delle pene per gli scafisti. Nell’ultima puntata di “Otto e Mezzo”, il talk preserale di LA7, giovedì 9 marzo, la conduttrice ha interrogato la neo segretaria del partito democratico sugli argomenti più caldi dell’attualità e della politica. Gruber ha domandato se il Cdm a Cutro, luogo della recente strage di migranti (72 vittime accertate), sia stato un’operazione di marketing o un messaggio concreto e Schlein lo ha bocciato: “È un’iniziativa tardiva. Vedremo il decreto”.

Gruber l’ha incalzata: “Meloni ha detto di aver fatto tutto il possibile e che Frontex non aveva segnalato criticità”, “Mah… le persone sono rimaste in balia delle onde per 7 ore. Non è vero che serve una richiesta di soccorso. Come si può pensare che una barca di legno avrebbe retto quel mare agitato quando, per le medesime condizioni, la nave della GdF era tornata indietro. Perché non hanno mandato la Guardia Costiera? Il governo non ha chiarito questo punto” ha ribattuto la segretaria dem. Gruber ha rilevato che la decisione della premier Giorgia Meloni di combattere i nuovi schiavisti è “cosa buona e giusta”, ma Schlein: “Queste persone scappano da Paesi di guerra, dove vengono torturati. Verosimilmente hanno diritto alla protezione internazionale per cui non vale il decreto flussi – ha spiegato -. Il governo dovrebbe battersi per cambiare gli accordi di Dublino. Quando ero in Europa non ho mai visto le destre lottare per questo o chiedere all’amico Orban di condividere le responsabilità sull’accoglienza”.

La conduttrice ha insistito: “Intanto però il governo assicura lotta dura ai trafficanti e all’immigrazione illegale. Voi del PD cosa proponete? Siete divisi al vostro interno”, “Voglio guidare un partito democratico che non rifinanzi mai più la Guardia costiera libica che viola i diritti fondamentali, dunque no alla linea Minniti. E voglio abolire la legge Bossi-Fini che è un’ipocrisia” ha detto con chiarezza Elly Schlein prima di aggiungere: “Sì ai corridoi e ai visti umanitari. Non serve la guerra alle Ong, ma una missione di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo, una Mare nostrum europea”.

Gruber ha tirato le fila con un’osservazione pungente: “Sì però voi del PD fate arrivare al vostro elettorato il messaggio di porte aperte a tutti i migranti, mentre la destra di Meloni vuole governare il fenomeno”.