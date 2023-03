Chi è Elly Schlein, Feltri avverte la segretaria: la fine nel Pd

10 marzo 2023 a

La profezia di Vittorio Feltri su Elly Schlein? "Verrà cacciata a calci nei glutei". Il direttore editoriale di Libero fa a pezzi la nuova segretaria del Pd "attrezzato per sprofondare nel burrone della stoltezza, a confronto della quale quella di Letta era soltanto un debole surrogato" scrive sul quotidiano specificando che non è Elly Schlein il problema, ma ciò che la neo eletta alla guida dei dem rappresenta: "Il peggio della peggior sinistra - denuncia il direttore - Quella con venature antiche che non è mai riuscita a cavare un ragno dal buco. Il problema è che la gentile signora non essendo capace di eliminare la povertà, impresa titanica, si è lanciata nella battaglia alla ricchezza, dimenticandosi di essere una borghesona imbottita di denaro svizzero, notoriamente inattaccabile".

E ancora: "Di fatto Schlein ha rilanciato la moda delle bandiere rosse arricchite dalla falce e martello ed è evidente la sua simpatia corroborata dall’affetto per gli anarchici che vanno in piazza e mettono a soqquadro tutto ciò che capita loro a tiro per solidarizzare con Cospito. Siamo di fronte a un personaggio inquietante che sembra la sorella maggiore di Greta Thunberg che vuole insegnare agli scienziati come salvare il mondo minacciato dai fantasmi del cambiamento del clima".

Che fine farà secondo Feltri? "Ormai Intanto la sconfitta della povertà resta un sogno ingenuo, anzi un incubo da cui la segretaria si libererà quando i progressisti, molto presto - sentenzia il direttore - la cacceranno a calci nei glutei".