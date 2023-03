L'Aria Che Tira, Rampini lascia Myrta Merlino a bocca aperta: “Europa vergognosa. Meloni invece…"

Giada Oricchio 09 marzo 2023 a

“Europa vergognosa. Meloni invece…”. L’editorialista del “Corriere della Sera” Federico Rampini, ospite di Myrta Merlino a “L’Aria che Tira”, il talk mattutino di LA7, giovedì 9 marzo, azzanna l’Ue e spiega il comportamento politico della premier Giorgia Meloni.

Il punto di partenza è il Consiglio dei ministri convocato in via eccezionale a Cutro per deliberare il nuovo decreto sui flussi migratori. Rampini ha osservato: “Se Meloni è stranamente europeista? Sì rispetto alla sua storia però ci sta abituando a questa sua conversione lei sa che ha bisogno dell’Europa”. Giudizio di ferma condanna per l’Ue: “La sua assenza è semplicemente vergognosa – ha detto lo scrittore -. Il tracciato dello scafo che trasporta migranti, parte dalla Turchia, passa davanti a Cipro e Grecia, Stati membri dell’Unione europea, ignorando le loro coste per arrivare molto più lontano ed esponendo i disperati a un pericolo di morte enorme, è uno spettacolo che racconta tutte le ipocrisie, le assenze e le latitanze del Vecchio Continente”.

Rampini ritiene che la presidente del consiglio Meloni non sia così isolata a livello europeo: “L’Ue ha bisogno dell’Italia perché il Mediterraneo è tornato in primo piano per l’energia visto che non la compriamo più dalla Russia. Ce n’è tanta e in abbondanza, ma dobbiamo garantircela a lungo termine. Come? Stabilizzando politicamente la costa nord dell’Africa. In Italia abbiamo una visione pauperistica del continente e invece in Nigeria e Sudafrica ci sono forti economie emergenti. Ci sono migranti ma anche ricchezza”.

Dunque, se l’Italia gioca bene le sue carte, può conoscere un nuovo boom economico diventando un doppio ponte di scambi dal Mediterraneo al Mare del Nord e viceversa.