Stasera Italia, Vittorio Feltri contro il Pd di Elly Schlein: solo proposte squallide

07 marzo 2023 a

a

a

Elly Schlein è a capo del Pd solo da qualche giorno. Ma già ci si chiede quale sarà la linea politica che seguiranno i dem nei prossimi mesi. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 7 marzo su Rete4. In collegamento con Barbara Palombelli c'era il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che ha attaccato senza remore la nuova segretaria democratica.

Cosa cambia nella politica con l'arrivo di Elly Schlein? Lo chiediamo a @vfeltri a #StaseraItalia: "L'opposizione sarà più garibaldina ma questo non significa niente" pic.twitter.com/aItDJJX3CK — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 7, 2023

"Il centro non prende voti perché non esiste più - ha detto Vittorio Feltri descrivendo il quadro politico italiano - Io non sono in grado di giudicare una signora che è a capo del Pd solo da una settimana. Certamente c'è qualche avvisaglia nel senso che l'opposizione sarà più garibaldina ma questo non significa niente in un Paese come il nostro in cui il governo ha ben in mano le redini del comando. Non credo che possa soffrire più di tanto. Anche perché le proposte che finora abbiamo sentito da parte del Pd sono squallide. La solita storia di aumentare le tasse e di creare la patrimoniale. Tutti questi discorsi possono far piacere all'opposizione che si gasa e si eccita e pensa di poter fare chissà che cosa. In realtà non credo che gli italiani possano apprezzare una politica di questo tipo".