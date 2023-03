Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il video che emoziona i social

07 marzo 2023 a

Uno spezzone del passato che torna sui social con tutta la sua forza emotiva. È la dichiarazione di amore e gratitudine che Maria De Filippi tributava al marito Maurizio Costanzo nel corso di una puntata serata di Amici 11. "Tu sei l'ospite che più mi dà agitazione in assoluto. Volevo dire pubblicamente che io amo moltissimo questo piccolo grande uomo e che se sono qua è grazie a te, e poi voglio dire pubblicamente che non so se quello che faccio lo faccio bene o male, dipende dai punti di vista, però qualsiasi cosa io abbia fatto in tv l'ho fatta guardando te", afferma emozionata la conduttrice davanti a Costanzo e tra gli applausi del pubblico.

Numero uno anche negli affari: la grande eredità di Costanzo

Il grande giornalista e uomo di tv, scomparso il 24 febbraio scorso, si rivolgeva allora ai musicisti del programma condotto dalla moglie: "Maestro mi fa uno swing per favore?". La danza dei due in studio continua a emozionare il popolo dei social.