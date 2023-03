Maria De Filippi, le nuove condizioni per tornare in onda: "Nessuno deve farlo"

Giada Oricchio 03 marzo 2023 a

Compostezza. È l’unica condizione posta da Maria De Filippi per tornare al lavoro. Dopo una settimana di stop per la morte improvvisa del marito Maurizio Costanzo, la conduttrice è tornata agli studi Elios per riprendere il timone dei suoi programmi. Oggi è stata registrata la 23esima e ultima puntata del pomeridiano del talent show “Amici”.

Come è noto, le fan degli allievi sono chiassose ed esagitate. Così per evitare forme eccessive di cordoglio (cori, grida, frasi fuori luogo), la produzione ha chiesto espressamente al pubblico di mantenere un certo contegno al momento dell’ingresso di Maria De Filippi in studio. Lo rivela l’account Twitter “Amici News”: “Nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale” in segno di rispetto per il lutto. Consegne rispettate: un lungo e toccante battere di mani ha accolto la presentatrice.

Il portale “Superguida Tv” ha spoilerato che Mattia, Samu, Alessio, Wax e Federica sono passati al Serale, eliminato Mezkal che però potrà ripresentarsi ai casting di settembre.