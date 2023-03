Non è L'Arena, appello di Giletti al premier Meloni: "Solo per il bene dell'Italia"

06 marzo 2023 a

"Faccio un appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questa è un'occasione per dimostrare che persone come Zambon possono essere utili al sistema". La puntata di "Non è l'Arena", il programma condotto da Massimo Giletti su La7, affronta l'inchiesta Covid: ospite in collegamento su La7 Francesco Zambon, il ricercatore che aveva rivelato la verità sul piano pandemico non aggiornato del l'Italia.

Dopo la denuncia, in piena emergenza pandemica, Zambon ha perso il lavoro: "Ho venduto la casa e trovare un altro posto è stato difficile perché dire la verità non paga". Il conduttore ha difeso il ricercatore e, dopo averlo elogiato, ha deciso di lancia un appello al presidente del Consiglio: "Io faccio un appello. Oggi si è insediato un nuovo governo. Siccome nei nuovi governi si dice sempre che si fatica a trovare le persone competenti faccio un appello alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: questa è un'occasione, per dimostrare che persone come Zambon funzionino e possano essere utili al sistema. Al di là dei colori politici, io credo che questo Paese, per fare un salto di qualità deve guardare se è bravo o no. Chissenefrega se è di destra o di sinistra. Il criterio è il curriculum, un'occasione come questa, se la deve portare a casa per il bene del Paese",