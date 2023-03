L'Aria che tira, Mario Monti su Elly Schlein: stravolgerà il quadro politico

06 marzo 2023 a

a

a

Elly Schlein nuovo segretario Pd è una novità nel quadro politico italiano che lascerà il segno. Secondo gli analisti, la presenza di Schlein è un elemento con cui fare i conti. Se ne accorgeranno sia i partiti di maggioranza che quelli dell'opposizione. Se n'è parlato nel corso della puntata de "L'Aria Che Tira" in onda il 6 marzo su La7. Ospite in collegamento era Mario Monti che ritiene Schlein come una palla da biliardo che muoverà tutto il resto del panorama. E il quadro politico ne uscirà cambiato radicalmente e inesorabilmente.

"Elly Schlein mi piace - ha detto Mario Monti nel corso de L'Aria Che Tira - Il vigore ovunque sia è benvenuto nella politica italiana, soprattutto se è un vigore basato non sulla forza muscolare ma sulla forza delle idee. Come tanti hanno detto, adesso la difficoltà sarà per Elly Schlein come lo è per tutti la trasformazione delle idee in azioni. E certo questo come una palla nel gioco del biliardo muoverà tutte le bocce e cambierà il quadro politico italiano in un modo molto interessante.