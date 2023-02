Isabella Rauti con il mitra scatena la sinistra. La verità sulla foto

25 febbraio 2023 a

Dopo l'inconcludente polemica sul tiro a segno nelle scuole la sinistra si attacca al mitra. L'opposizione critica in blocco la foto rimbalzata sui social che mostra Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa del governo di Giorgia Meloni, imbracciare l'arma. Apriti cielo. Ecco la destra armaiola e guerrafondaia che neanche troppo di nascosto vuole trasformare l'Italia in un far west.

Peccato che non sia come l'ha dipinta la sinistra che parla di una "posa" (Sic) "grava e inopportuna". L'esponente di Fratelli d'Italia ha chiarito che si trovava alla Idex (International defence exhibition & conference) di Abu Dhabi, annuale esposizione di armi dove ovviamente partecipata in qualità sottosegretaria alla Difesa. "Sono stata invitata nello stand della Beretta anche a constatare di persona la leggerezza ed ergonomia di alcune armi portatili, come si evince dalle foto in questione, senza nessuna postura o atteggiamento di qualsivoglia valore propagandistico" ha chiarito Rauti.

Non solo. "Le foto che mi ritraggono sono state realizzate e diramate da persone a me ignote e, sottolineo, non sono state diffuse dalla sottoscritta", ha detto Rauti. Come prevedibile, alla sinistra non basta. Aurora Floridia dell'Alleanza Verdi e Sinistra ha commentato "dopo il consigliere regionale di Fdi del Veneto Joe Formaggio, anche la sottosegretaria Rauti, dello stesso partito, si fa ritrarre mentre imbraccia un fucile. Dalle parti di Fratelli d'Italia hanno un'attrazione fatale per le armi da fuoco". Marco Pellegrini e Raffaele De Rosa del Movimento 5 stelle affermano: "che il partito della Meloni fosse vicinissimo alla lobby delle armi non è una novità. Ma che suoi esponenti di governo, oltre a quelli locali, si facciano ritrarre in pubblico alle fiere di armi mentre imbracciano un mitra è assolutamente fuori luogo".