Lazio, Immobile compra il risto-bar vicino al teatro Quirinetta

Andrea Giacobino 23 febbraio 2023

Un altro investimento nella ristorazione da parte di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e nazionale italiano. Qualche settimana fa, infatti, a Roma davanti al notaio Maurizio Donnangelo è stato siglato un atto di cessione attraverso il quale la 9 Invest di Immobile, società di cui Simone Ricciardelli è amministratore (e socio col 10% mentre il restante 90% è del bomber biancazzurro) ha comprato dalla Sunchaser Movies di Daniela Leoca Ramona il 70% della Food4Art: a fronte di un valore nominale di 7mila euro, la partecipazione è sta pagata 80mila euro. La società era stata costituita a Roma a inizio del 2020 da Francesca Saracino, che poi ha venduto le quote a Olimpia Nigris Cosattina, già in Rai e attualmente presidente della Compagnia Teatrale Fattore K, che poi a sua volta ha ceduto alla Sunchaser Movies. Food4Art ha come oggetto l’attività di ristorazione di bar e la sua sede risulta in via Minghetti al civico 2, dove ha sede anche il Quirinetta Caffè Cucina adiacente alla sala teatrale Quirinetta.