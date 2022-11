Lazio, Ciro Immobile si consola dei guai fisici e si lancia negli e-sports

Andrea Giacobino 17 novembre 2022 a

a

a

Da investitore in startup a startupper in proprio. Ciro Immobile si consola dei suoi guai fisici lanciandosi nel business degli e-sports. Qualche giorno fa, infatti, a Napoli davanti al notaio Marco Luongo si sono presentati Simone Ricciardelli, amministratore unico della 9 Invest del giocatore simbolo della Lazio, il salernitano Domenico Di Carlo, il cremonese Lorenzo Guzzeloni e Luigi Immobile, fratello di Ciro. I quaattro hanno costituito la nuova GL17CH, basata nel capoluogo campano, di cui la 9 Invest ha il 54%, Guzzeloni il 20%, Luigi Immobile (che ne sarà amministratore unico) e Di Domenico ciascuno il 13%. La newco ha per oggetto «l'ideazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un sistema innovativo ad alto valore tecnologico nell'ambito degli e-sports di scouting e gestione di giocatori altamente specializzati, finalizzato alla creazione di squadre per l'organizzazione di competizioni su piattaforme virtuali».