Belve, Ignazio La Russa rivela a chi ha regalato il busto di Mussolini

Ignazio La Russa libera la belva che è in lui e fa la grande ammissione: “La parolaccia in Senato? C’entra Licia Ronzulli. Ecco a chi era diretto”. Il presidente del Senato ha rilasciato un’intervista a Francesca Fagnani, padrona di casa del programma cult “Belve”: “Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio” ha detto La Russa senza preoccuparsi minimamente del fragore che avrebbe suscitato. La seconda carica dello Stato ha chiuso a suo modo anche la querelle sulle sculture del Duce in casa: “Mi rimprovero di aver mostrato il busto di Mussolini che mi regalò mio padre, ora lo vuole mia sorella, dice che papà l'ha lasciato a noi, ora ce l'ha mia sorella".

Dalle anticipazioni diffuse dall’ufficio stampa della trasmissione tv, emerge un altro retroscena. L'inizio dell’attuale legislatura è stato caratterizzato da un plateale e inequivocabile gestaccio di Silvio Berlusconi a La Russa. Ebbene, l’esponente di Fratelli d’Italia ha confermato un’indiscrezione circolata con insistenza a ottobre 2022: “Il vaffa di Berlusconi in Aula era per Giorgia, lo dico per la prima volta, per i paletti per la Ronzulli come ministro. Silvio comincia a capire che Giorgia non è una ragazzina cresciuta troppo in fretta ma un leader di Stato. Lo dico a ragion veduta”. E rispondendo sul tema del fascismo, ha dichiarato: “Il livello estetico delle donne nel centrodestra è diminuito, è aumentata la qualità, a sinistra non guardo...Io amo il genere femminile...Manca la capacità di separare le cose importanti da cose dette in un altro senso, quindi ci devo stare attento ma dico che sarebbe bello fare le battute, il politically correct lo odio". Oltre a Ignazio La Russa, ospiti di Francesca Fagnani su Rai2 anche Anna Oxa, Wanda Nara e Ornella Muti.