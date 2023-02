Sanremo, cosa dice Amadeus a Rtl sul prossimo Festival

Francesco Fredella 20 febbraio 2023 a

a

a

"Domani mattina vado a scegliere gli abiti per il prossimo Festival, mi mancate tutti", esordisce Amadeus che chiama in diretta a RTL 102.5 durante l'intervista con Marco Mengoni. Chiama anche Morandi, che aggiunge: "Ogni volta che incontro Marco gli dico “sei il miglior cantante italiano. Però non fai fatica a essere il migliore. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima". Mengoni, poi, svela: "Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare per compensare un po’ di insicurezza, cerchi di fare di più per arrivare a un livello giusto. Quello di Gianni è stato un consiglio fondamentale per divertirsi. Amadeus è una delle persone che lavora di più al mondo, non si ferma mai". Il vincitore della 73 esima edizione di Sanremo svela in radiovisione cos'ha fatto dopo la vittoria: "La prima cosa che ho fatto è stato chiamare i miei genitori, peccato che non mi abbiano risposto. Alla terza volta che provavo a chiamare si sono giustificati dicendomi che erano in piazza a festeggiare con tutto il paese".

Sanremo 2023, esplode il caso Instagram: pressing sulla Rai





Nel corso della chiacchierata in radiovisione, Amadeus aggiunge: "Mengoni canta in maniera splendida e la canzone è bellissima. Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo Festival, mi mancate già. Mengoni ha fatto un grande Festival, al di là della vittoria resterà la sua disponibilità e il suo grande affetto. Ora che ho i social devo stare attento, posto qualsiasi cosa".