Italia sì. Balestrieri confessione choc: Pippo Baudo sta male

19 febbraio 2023 a

a

a

"Pippo Baudo sta male, credo". Con queste parole, Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, getta ansia e preoccupazione sulle condizioni di salute del conduttore televisivo oggi 86enne. Balestrieri è stato ospite del programma "Italia sì" dove ha confessato a Marco Liorni di essere preoccupato per la salute di Baudo. "Mi emoziono perché lui sta male, credo - ha detto Balestrieri - Ho fatto almeno dieci Festival di Sanremo con lui. Sono successe tante cose, anche imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo ma di cose ne sono successe tante".

"Spero di resistere fino alla fine". Cosa dice Baudo sul Festival

Le condizioni di Baudo destano preoccupazione già dalla scorsa estate, da quando il figlio di Baudo ha lasciato l'Australia per tornare in Italia e stare vicino al papà. Poco prima dell'inizio di Sanremo 2023, Baudo aveva parlato e assicurato tutti che avrebbe fatto di tutto per restare sveglio fino a tardi per gustarsi tutte le serate del Festival di Amadeus.