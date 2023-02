Cartabianca, Maria Elena Boschi attacca Meloni: "I dirigenti Rai..." Cosa dice su Sanremo

Giada Oricchio 15 febbraio 2023 a

a

a

Le elezioni regionali in Lombardia e Lazio hanno confermato la fiducia degli italiani nel centrodestra a trazione Fratelli d’Italia: Attilio Fontana è stato rieletto presidente della Regione Lombardia con il 54,6% dei voti, Francesco Rocca ha conquistato il Lazio con il 54% delle preferenze. Se il Pd “è sopravvissuto fingendosi morto”, non si può dire lo stesso del Terzo Polo (Azione-Italia Viva) che in Lombardia ha raggranellato poco più del 9% dei voti per la candidata Letizia Moratti. Il tonfo ha innervosito Carlo Calenda che ha incrinato l’armonia con l'alleato Matteo Renzi, accusando gli italiani di “essere incapaci di fare la cosa giusta”.

I risultati delle Regionali sono stati argomento di dibattito a #cartabianca, il talk di Ra3. La conduttrice Bianca Berlinguer ha intervistato Maria Elena Boschi. L’esponente di peso di Italia Viva ha ammesso: “Ci aspettavamo di fare meglio, quando si perde bisogna fare autocritica. Ma nessuno può gioire quando c’è un’affluenza così bassa, un dato che interroga tutti. Il nostro obiettivo sono le Europee del 2024”.

L’ex ministra è apparsa meno imbarazzata quando si è trattato di commentare le polemiche sul Festival di Sanremo 2023, ritenuto troppo sbilanciato a sinistra. “Visto che molti politici usano come unico metro di valutazione i voti che si prendono, applicando lo stesso ragionamento, non dovrebbero essere messi in discussione, dalla destra, i dirigenti Rai dati gli ascolti altissimi di Sanremo” ha osservato MEB complimentandosi con il direttore artistico Amadeus e i dirigenti Rai, a iniziare da Stefano Coletta.