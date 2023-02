Regionali Lombardia, Vittorio Feltri eletto: il verdetto delle urne

14 febbraio 2023 a

Vittorio Feltri eletto a Milano. Il direttore editoriale di Libero dopo essere stato eletto al Consiglio comunale di Milano (ed essersi dimesso) ha incassato un'altra vittoria alle urne ed è entrato in Consiglio regionale per Fratelli d'Italia con 6.076 preferenze. Fra gli esponenti del partito di Giorgia Meloni è quarto per voti nel capoluogo, dove è primo Christina Garavaglia con più di 10mila preferenze. Conferme e sorprese nel verdetto elettorale che ha portato al rinnovo degli ottanta seggi nel consiglio regionale della Lombardia. Un risultato che ha premiato il partito di Giorgia Meloni (22 consiglieri) e che ha portato 17 consiglieri al Partito Democrati. Seguono la Lega (14), Forza Italia (6), La lista civica di Fontana (5), la Lista Moratti (4), Azione-Italia Viva (3) e il Movimento 5 Stelle con solo 3 eletti.

Fra gli eletti figura anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che già prima del voto aveva detto di volersi dimettere a favore del secondo in lista con Noi moderati. “Sono contentissimo che il centrodestra abbia ribadito la vittoria di settembre”, ha detto Feltri in collegamento a Stasera Italia, su Rete4 mentre lo spoglio era in corso. “E direi che l'affluenza bassa sia dovuta al fatto che si è votato a settembre, quindi i giochi erano già stati fatti e l'elezione regionale diventa quasi un appendice” spiega il direttore editoriale di Libero.