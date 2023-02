Stasera Italia, Gianluigi Paragone: perché gli italiani non votano

14 febbraio 2023 a

a

a

Le elezioni regionali si sono appena concluse. E, oltre alla netta vittoria del centrodestra, il dato che emerge è il fortissimo astensionismo. Ma perché gli italiani non vanno più alle urne?. Paragone ha la sua teoria che si basa sul poco spazio concesso alle piccole formazioni politiche.

Regionali, il Governo si rafforza e a sinistra è tutto contro tutti@gparagone a #StaseraItalia: "Il dato di disaffezione al voto è forte. Perchè gli italiani si stanno allontanando?" pic.twitter.com/WboyArnm0V — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 14, 2023

"Il dato di disaffezione al voto è ben evidente. O la politica non ha voglia di cambiare le cose oppure c'è un tema che dovrebbe essere approfondito: perché gli italiani si stanno allontanando dalla politica? Forse perché le facce sono sempre le stesse o le proposte non scaldano. O forse anche perché andrebbe riconosciuto un diritto di tribuna che consentiva anche a piccole formazioni come Democrazia proletaria, Socialdemocratici, Repubblicani e Liberali di avere visibilità e la possibilità di esprimere le proprie idee".