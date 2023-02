Covid, Matteo Bassetti chiede lo stop alle regole Covid

14 febbraio 2023 a

Dopo 3 anni anche virologi e infettivologi chiedono di abbassare la guardia contro il Covid. «La situazione cinese non preoccupa più. Il Covid non è più un problema ma una malattia come tante altre, depotenziata dai vaccini e dall'elevatissima circolazione di Omicron. Dopo 3 anni abbiamo vinto la nostra guerra. Ora stop regole Covid. Back to normality». Così Matteo Bassetti, Presidente SITA, Direttore Clinica Malattie Infettive, Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, di Genova e professore ordinario di Malattie Infettive all'Università degli Studi di Genova su Twitter.

Intanto quali sono gli ultimi dati nel Lazio? Nel Lazio su 2.195 tamponi molecolari e 9.961 tamponi antigenici per un totale di 12.156 tamponi, si registrano 1.118 nuovi casi positivi (+792). Lo rende noto l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio. sono 4 i decessi (+2) nelle ultime 24 ore, 535 i ricoverati (-33), 27 le terapie intensive (+3) e +816 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,1%, i casi a Roma città sono a quota 673. Nel dettaglio, nella zona di competenza della Asl Roma 1, ci sono stati 259 nuovi casi; Asl Roma 2, 256 nuovi casi; Asl Roma 3, 158 nuovi casi; Asl Roma 4, 46 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5, 95 nuovi casi; Asl Roma 6, 117 nuovi casi e 2 decessi. Nelle province si registrano 187 nuovi casi: Asl di Frosinone, 62 nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina, 93 nuovi casi; Asl di Rieti, 11 nuovi casi; Asl di Viterbo, 21 nuovi casi.