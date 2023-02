Sanremo 2023, sui social Marta Fascina fa il tifo per LDA

10 febbraio 2023 a

Marta Fascina fa il tifo per LDA. La compagna del Cav si è sbilanciata e, su InstagramIn queste serate sanremesi c’è una fan d’eccezione per Luca D’Alessio, figlio di Gigi in gara a Sanremo, davanti alla tv: si tratta di Marta Fascina, "quasi moglie" del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. La deputata azzurra fa il tifo per il giovane cantante figlio d’arte che partecipa al 73esimo Festival della canzone italiana con il brano "Se poi domani". Fascina ha risposto all’appello social di "LDA", il quale su Instagram ha chiesto ai suoi follower di esprimere un voto per lui con il codice 08 («ho bisogno di tutto il vostro calore, oggi più che mai... il vostro Luchino»).

La compagna del Cavaliere in una storia ha condiviso il post di D’Alessio junior pubblicando anche un breve estratto della canzone. Non a caso il papà di Luca, Gigi, è stato la "colonna sonora" del maxi party organizzato per il matrimonio "simbolico" di Silvio&Marta a Villa Gernetto a marzo 2022.