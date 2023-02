Sanremo 2023, Toti spegne le polemiche: “Niente Rai? Come il pesto senza basilico”

10 febbraio 2023 a

“Il Festival di Sanremo senza la Rai è come il pesto senza basilico”. Il Presidente della Liguria Giovanni Toti èsbarcato a Sanremo per la 73esima edizione del Festival della Canzone ed ha stemperato le polemiche di cui si sta parlando tanto, soprattutto a Striscia la Notizia, su una cordata che avrebbe protocollato una candidatura per subentrare alla Rai nell’organizzazione della competizione musicale. Il Comune ligure ha una convenzione con la televisione di Stato che scade a fine 2023, ma Toti ci ha tenuto a ribadire che il connubio tra il Festival e Rai appare indissolubile: “Stasera saremo sul palco a premiare il miglior duetto con la Lanterna che rappresenta la nostra terra. Il Festival celebra la libertà in tutte le sue forme, e la libertà vive in Liguria. Ma quali polemiche politiche. Il Festival è il Festival. Si parla di tutto. Il Festival di Sanremo da sempre è democristiano, è il Festival dell’amicizia. Il Festival senza la Rai è come il pesto senza basilico”. “Questo è stato un Festival unico per la presenza di Sergio Mattarella. Un Festival che celebra la libertà raccontato e rappresentato in tutte le sue forme. Oggi è il Giorno del Ricordo e penso sia giusto ricordare tutti coloro che la libertà se la sono vista sottrarre” ha poi concluso il governatore.