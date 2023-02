Omnibus, Davide Faraone contro i magistrati: alcuni hanno effetti devastanti

08 febbraio 2023 a

Riflettori sul ruolo della magistratura nella puntata di Omnibus dell'8 febbraio. Ospite in collegamento c'era Davide Faraone, del Terzo Polo. Il senatore renziano punta il dito contro il ruolo della magistratura e contro il collegamento tra una parte minoritaria di essa e un certo mondo dell'informazione e della politica.

"Noi siamo usciti dal Pd perché su molti temi la pensiamo diversamente - ha detto Davide Faraone davanti alle telecamere di Omnibus - Il tema della giustizia è uno di quelli. Quando Renzi era presidente del Consiglio, chi gli remava contro erano proprio i suoi compagni di partito che, invece, hanno impedito le riforme sulla giustizia e sul lavoro. Non abbiamo fatto il Terzo Polo per un capriccio ma perché la pensiamo diversamente da chi allora sosteneva Renzi in teoria ma, in pratica, randellava contro ed era complice di una magistratura che, per fortuna, è una minoranza. Credo che la stragrande maggioranza della magistratura e delle forze dell'ordine fa benissimo il suo lavoro. Ma esiste una piccola minoranza che, in collusione con un certo mondo dell'informazione e della politica, fa un'azione devastante. E poi paghiamo noi. Gli errori giudiziari costano allo Stato 870 milioni di euro che i cittadini pagano con le tasse".