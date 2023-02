Sanremo 2023, Mattarella all'Ariston per il debutto del Festival

07 febbraio 2023 a

Un’edizione storica. Al Teatro Ariston di Sanremo ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella» ha spiegato visibilmente emozionato Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, alla conferenza stampa di presentazione della prima serata di Sanremo 2023. Sergio Mattarella sarà in apertura di serata, subito dopo di lui Roberto Benigni che farà un monologo sulla Costituzione facendo una lettura di circa 15 minuti: «Un intervento di grande profondità ma anche leggerezza» ha chiarito il direttore Coletta. L’inno di Mameli sarà poi cantato da Gianni Morandi.

«Quest’anno è il 75esimo anniversario della Costituzione. Il Presidente Mattarella ha partecipato a una serie di iniziative e sembrava giusto, visto che la Costituzione parla anche di cultura, fare un omaggio anche alla cultura popolare. E

Sanremo è un esempio di cultura popolare. Quella di Mattarella sarà un presenza simile a quella della Scala, il presidente assisterà come un normale spettatore alla prima serata del Festival di Sanremo». Un inizio che più istituzionale non si poteva in un Festival di Sanremo che di istituzionale ha ben poco, viste anche le polemiche su Rosa Chemical e altri artisti. «Rispetto il pensiero di tutti, ma non parlo di generi. Ognuno deve essere libero di vivere la vita come meglio crede. Sanremo non deve essere un luogo diverso da altri. Ho sempre un po' paura del moralismo. Ci vuole educazione, non recare un danno ad altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che una donna ama una donna, che un uomo ama un uomo e questo deve essere normale. Non deve essere etichettato. Non ci vedo niente di male, credo che questa sia la società. Io educo i miei figli così, non li ho visti mai sconvolti. L’importante è che non si sconvolgano i genitori», ha sottolineato Amadeus.

"Perfetta per Sanremo 2023". Chiara Ferragni demolita prima del Festival

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 sarà senza dubbio la serata di Chiara Ferragni: «Cosa porto del mondo dei social network a Sanremo? Anzitutto la spontaneità. Ho sempre declinato l’invito di Amadeus, quest’anno ho pensato che fosse il momento giusto. Quindi chiedevo a chiunque consigli e aiuto. Tutti mi hanno detto: "Divertiti, goditela e sii spontanea". Non sono attrice, non sono conduttrice, non posso portare altro sul palco che la mia spontaneità. Ci ho messo mesi per prepararmi, più che altro mentalmente. Il mio discorso? L’ho scritto tutto da sola». «Io in primis non mi sarei mai immaginata di essere a Sanremo. È il programma più visto d’Italia ma io ho iniziato a seguirlo grazie ad Amadeus. Prima lo seguivano i miei genitori, le persone più grandi di me. Adesso è cambiato grazie ad Amadeus. È un inizio mio in tv? Mai dire mai nella vita». L’attesa è per Chiara Ferragni ma il volto del Festival è sicuramente quello di Amadeus: «Eguagliare il record delle 13 partecipazioni al Festival di Sanremo di Pippo Baudo? No. Intanto cerchiamo di fare questa edizione e quella dell’anno prossimo, non avrei mai pensato di farne una e figuriamoci cinque. Il direttore artistico deve metterci la faccia».

Infine si è parlato del «caso Oxa», che non si è presentata al Green Carpet fuori dal Teatro Ariston come, invece, hanno fatto gli altri 27 artisti. «Anna Oxa so che non è stata molto bene, credo abbia avuto anche la febbre nei giorni scorsi» ha spiegato Amadeus. «Il contenzioso con Anna Oxa è nato da "Ballando con le stelle" ed è tuttora in corso. L’artista non è parte di un programma seriale ma è all’interno di un cast. Massima disponibilità da parte della Rai» ha chiarito Stefano Coletta, direttore della Direzione Intrattenimento Prime Time e direttore Rai 1. Durante il Festival di Sanremo per ora sono previsti gli omaggi a Lucio Dalla, a Lucio Battisti e a Stefano D’Orazio. Per ora non è previsto, invece, un omaggio ai Nomadi, band che quest’anno compie 60 anni.