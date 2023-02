Barbara d'Urso allo scoperto: "Esco con Flavio Briatore e...". Stoccata agli hater

06 febbraio 2023 a

Barbara d'Urso è una fase frenetica dal punto di vista lavorativo tra Pomeriggio 5 in tv e il tour teatrale. Ma è anche al centro del gossip per la frequentazione con Flavio Briatore. In una intervista al Corriere della sera parte proprio dal tema dello spettacolo: fedeltà, bigamia, tradimenti... "Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale", racconta la conduttrice Mediast.

Il discorso inevitabilmente cade su Briatore. I due sono stati paparazzati mentre entravano, uno dopo l'altra per non destare sospetti, in un hotel. Insomma, se le voci venissero confermate sarebbe una coppia clamorosa. Cosa c'è di vero? "Sta uscendo con Flavio Briatore, come scrivono i settimanali rosa?", chiede Candida Morvillo. "Siamo usciti un po’ di volte con altri amici", risponde d'Urso che afferma di non ricordare se lei e mr Billionaire sono usciti anche da soli.

"Se la mette così, mi sta dicendo che ha davvero una storia con Briatore", afferma allora la giornalista. "L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro", spiega la conduttrice che, come Briatore, divide l'opinione pubblica: "Io ho detrattori a prescindere che detraggono anche se dico che c’è il sole; ho detrattori che detraggono perché gli sto antipatica ed è giusto così; e ho detrattori che detraggono inutilmente tipo che, quando l’anno scorso è uscita la notizia del teatro, hanno scritto 'cacciata a calci da Mediaset”'e, invece, come vedete, sono a Mediaset".