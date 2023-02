In Onda, Floris perde il freno sul governo Meloni: “Immaturi, impreparati e impulsivi”

05 febbraio 2023 a

“Quali veleni lascia il caso Cospito nei rapporti tra maggioranza ed opposizione?”. Il quesito viene rivolto a Giovanni Floris, giornalista e presentatore televisivo, nel corso della puntata del 5 febbraio di In Onda, il talk show del weekend di La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio: “Sono veleni che sono già nell’aria e li ha raccolti tutti, mostrando che non sono in grado di gestirli. È una maggioranza che si è dimostrata immatura, impreparata, impulsiva. Uniscono dei temi a grandi linee, come si faceva a scuola quando non avevi studiato molto. In questo grande caos nella testa della maggioranza è tutto vicino e si mischia tutto, viene digerito male e viene masticato in maniera impulsiva. Quindi Giovanni Donzelli fa quell’intervento dal nulla creando il caos, Giorgia Meloni chiede di abbassare i toni, ma non dovrebbe farlo il presidente del Consiglio, che è un capo politico, ci deve dire chi ha sbagliato e chi ha ragione. In ogni caso lei si trova ad ammettere di aver sbagliato su Donzelli”.

“Io non so cosa sia successo - prosegue Floris - le letture possono essere entrambe vere. Fare opposizione era facile. Per tanto tempo si è detto che il problema dell’Europa era che nasceva dall’economia, ringraziamo il cielo che c'è un contesto economico che ci obbliga a stare attaccati a un'Europa più civile. Se non ci fossero dei canoni e degli standard economici così rigidi saremmo in grado di non scivolare verso l’Ungheria o la Polonia? In campo economico il governo non viene criticato. Guardando a tutti gli altri temi - chiosa il conduttore - dove saremmo se quell’Europa ottusa dell’economia non ci fosse?”.