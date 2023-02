Stasera Italia, Sgarbi si scaglia contro il 41 bis: “Anticostituzionale”

03 febbraio 2023 a

Nella puntata del 3 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli incaricata della conduzione, è ospite Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura nel governo Meloni. Il critico d’arte espone il proprio punto di vista in merito al 41 bis nei giorni in cui si discute del carcere duro dopo le proteste e lo sciopero della fame dell’anarchico Alfredo Cospito: “Vengo da una serie di iniziative di molti anni fa contro il 41 bis insieme a Marco Pannella. È anticostituzionale come provvedimento, ma è evidente che nell’emergenza dopo la morte di Giovanni Falcone può significare una misura contro la furbizia e l’abilità della mafia nei colloqui con i familiari. È chiaro che la restrizione del carcere è una pena, la privazione della libertà è una pena, se tu la accresci con il 41 bis devi impedire di comunicare all’esterno e per questo - dice ancora Sgarbi - devi limitare la possibilità di contatti con i familiari”.